عرض مسلسل "الآنسة فرح" على MBC 4 قريبًا

أعلنت شبكة قنوات mbc عن استعدادها لعرض مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تخوض بطولته الفنانة رانيا يوسف، قريبًا عبر شاشة قناة mbc 4، وذلك خلال مطلع شهر يناير المقبل.



وتدور أحداث المسلسل حول "فرح"، التي تعمل جرسونة في أحد الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها فهى صغيرة في العمر لزواجها المبكر، وإنجابها "فرح" في أول حياتها الزوجية، مما جعل فارق السن بينهما صغيرًا.



المسلسل من بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، وجيلان علاء، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج، وإنتاج شركة "S Productions"، التي حصلت على حقوق النسخة العربية من المسلسل.