إيطاليا: الحل فى ليبيا سياسى وليس عسكريًا

رفضت إيطاليا، اليوم السبت، طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، لتفعيل الاتفاقية الأمنية لحماية طرابلس، وأي نوع من التدخل الخارجي في ليبيا.



وأضافت إيطاليا أنها تواصل عملية تعزيز الاستقرار الشامل في ليبيا، مؤكدة أن "الحل في ليبيا سياسي وليس عسكريًا".



وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، يوم الخميس، رسائل إلى رؤساء الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها هذه الدول الصديقة بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة، حفاظًا على السلم الاجتماعي، ومن أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.