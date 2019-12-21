الاثنين.. أولى حلقات برنامج "الحقيقة" على اكسترا نيوز

تنطلق أولى حلقات برنامج "الحقيقة" يوم الاثنين المقبل، وتقدمه الإعلامية أيه عبد الرحمن، على شاشة قناة Extra news، ويذاع البرنامج من الإثنين إلى الخميس في تمام الثامنة مساءً.



البرنامج يدور حول توضيح وتفسير وعرض المشكلات وتوضيح الحقائق وتبسيطها، وعرض الحقيقة بالموضوعية والمهنية، ويناقش حقائق الأحداث، ويكشف الكواليس، ويفند الشائعات التي تطلق للنيل من كل إنجاز يتم على أرض الواقع أو حتى الشائعات المتعلقة بالحياة اليومية في مختلف المجالات.



يذكر أن قناة إكسترا نيوز تطلق قريبا مجموعة من البرامج الجديدة التي تسعى من خلالها لتطوير المحتوى المرئي وتقديم الموضوعات الهادفة والتي تبرز كل مايهم المواطن، والقضايا المتعلقة بالوطن ومن المنتظر أن تستضيف تلك البرامج نخبة من المحللين في مختلف الشئون المحلية والدولية.