وزير النقل يتفقد محطة السكك الحديدية بالمنيا

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولته التفقدية اليوم، حيث تفقد محطة المنيا للسكك الحديدية، وكان في استقباله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.



وتابع الوزير مستوى الخدمة المقدمة وتفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر ووجه خلال الجولة بمراجعة تاريخ صلاحية كافة طفايات الحريق بالمحطة وتغيير عدد من اللوحات الارشادية لتكون بشكل فني وجمالي أفضل مع الاهتمام بأعمال البنية التحتية بها، مؤكدا أن الجميع يجب أن يتسابق على خدمة الراكب وتقديم كافة التسهيلات له.



وفي لقائه مع عدد من الركاب أكد الوزير أن العمل يجري على قدم وساق لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية لتصبح هيئة السكك الحديدية في مصاف الهيئات المتميزة والناجحة التي تقدم خدمة مميزة تليق بعراقتها كواحدة من أقدم هيئات السكك الحديدية في العالم.