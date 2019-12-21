تركيا تعتقل رئيسة بلدية مؤيدة للأكراد بتهمة علاقتها بإرهابيين

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" باعتقال السلطات التركية رئيسة بلدية من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، للاشتباه في صلتها بمقاتلين أكراد، في إطار حملة تستهدف رؤساء البلديات المنتمين للحزب منذ الانتخابات التى أجريت هذا العام.



ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته، حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور، مما أدى لمقاضاة الآلاف من أعضائه وبعض قادته، وينفي الحزب مثل هذه الصلة.



ويحكم حزب الشعوب الديمقراطي الكثير من المدن في جنوب شرق تركيا، ويعين عادة رئيس بلدية ورئيسة بلدية مشاركة على سبيل المساواة بين الجنسين.