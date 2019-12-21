الغضبان: لدينا عاطلين عن العمل وليس "بطالة"

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن بورسعيد هي المحافظة الأعلى دخلا، وهذا نتيجة لما شهدته من تقدم صناعي وإنجازات عظيمة.



وأوضح الغضبان، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن بورسعيد هي المحافظة الأصغر في مصر، وتعدادها تخطى المليون نسمة، مشيرا أنه في 2017 كان عدد سكانها 749 ألف نسمة، وخلال عامين زاد بنحو 325 ألف نسمة، مؤكدا أنه ليس لديه في المحافظة بطالة، بل عواطل عن العمل.



وأشار المحافظ إلى أن الشعب المصري ينقصه فقط الفرحة بالإنجازات التي تمت على أرض الواقع.