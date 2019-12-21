وزير الصحة توجه بالانتهاء من تطوير "صحة أسرة العرايشة" فى الموعد

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة العرايشة، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.



ووجهت زايد بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء منها شهر فبراير المقبل، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.



ووصلت نسبة الإنجاز بالوحدة لأكثر من 90%، حيث شددت الوزيرة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.



يذكر أن محافظة جنوب سيناء، ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد، التي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.