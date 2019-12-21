مستشفى أسوان العسكري تجري الكشف على 700 طفل ضعاف السمع والكلام

أجرت مستشفى أسوان العسكري الكشف المجاني على 700 حالة من الأطفال ضعاف السمع، كما تم إجراء اختبارات الزكاء واللغة خلال يومي الخميس والجمعة، وذلك في إطار مبادرة من حقي أتكلم "المسح السمعي اللغوي"، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف المنطقة العسكرية الجنوبية، ورعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.



شارك بالقافلة الطبية اللواء الدكتور أحمد خشبة، وبدعم من الدكتور عبيد عبدالعاطي، رئيس جامعة دمنهور.



أجريت الكشوفات لمدة يومين من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء خدمة للمواطنين، معالجة التخاطب والسمع، ياسمين سعد مطر، تحت عنوان من حقي اتكلم (المسح السمعي اللغوى).



وكانت الكشوفات المجانية شملت الكشف على الكبار من مصابي الجلطات المؤثرة على الكلام، بجانب إجراء اختبارات النطق والذكاء للتأكد من السلامة العقلية واللفظية للأطفال بداية من سن 3 سنوات.



وأكدت ياسمين مطر، منسق حملة من حقي اتكلم (المسح السمعي اللغوي)، أن القافلة الطبية كانت ناجحة بكل المقاييس، وتشكر القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية بأسوان على الجهد المبذول وتوفير كل السبل للأطباء والمواطنين للكشف بمستشفى أسوان العسكري.



وأوضحت، أن القافلة شهدت إقبالا شديدا من المواطنين لإجراء الكشف مجانا في مجال التخاطب والسمعيات والأنف والأذن، وتم خلال كشوفات السمعيات إجراء مسح سمعي للأطفال للتأكد من خلو الأطفال من الإعاقة السمعية أو تأكيدها، بينما شمل كشوفات الأنف والأذن التأكد من سلامة الأنف والأذن والحنجرة وخلو الأذن من الشمع والمياه وسلامة طبلة الأذن، في حين شملت كشوفات التخاطب التأكد من سلامة النطق والكلام والمخارج الصوتية والحصيلة اللغوية والإدراك المعرفي لدى الطفل حسب اختبارات وقائمة ارتقائية.



وأشارت ياسمين سعد مطر، إلى أنه خلال الكشوفات تبين وجود حالات تم عمل عمليات زراعة قوقعة في وقت سابق، وتعرضوا لمشكلات بعد العمليات، وتم إجراء الكشف لهم، وتبين وجود مشكلات مثل تراكم الشمع في الأذن، كما تبين خلال الكشوفات التي أإجريت وجود 300 حالة لديهم مشاكل لغوية وتحصيلية وتم التعامل معها، ووضع برامج علاجية لها، كما تبين وجود حالات تحتاج لتركيب سماعات لتقوية السمع لديهم.



وتابعت، أن القافلة الطبية نظمت ورشة وندوة للتوعية للمواطنين وأولياء أمور الأطفال للتوعية بالأمراض اللغوية وعلم التخاطب، وكيفية اكتشاف التعثر اللغوي لدى الأطفال وكيفية التعامل مع الحالات بالطريقة المناسبة.