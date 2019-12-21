تجديد حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالشروق

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، اليوم السبت، بتجديد حبس عاطل لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي، في الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، اتجار "ممدوح. ك"، 34 سنة، عاطل، في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية واتخاذه من مدينة الشروق بمنطقة القاهرة الجديدة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 8775 دولارًا أمريكيًا، و31 ألف جنيه مصري، و2166 يورو، وبمواجهته اعترف بحيازته المبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.