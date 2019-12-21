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حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بإدارة شقة للدعارة فى السلام

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، حبس 3 متهمين بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "بثينة. ن" 31 سنة، "ندى. ح" 26 سنة، و"إيهاب. ل" 28 سنة، سائق، اعترفوا أمام النيابة بفتح شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وأقروا بإنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي المتعة، وينتظرهم المتهم الثالث في المكان المتفق عليه ويوصلهم حتى لا يعرفون العنوان، وذلك بمقابل مادي 500 جنيه للساعة.

وأقرت المتهمة الثانية بأن المتهم الثالث زوج عرفي لها، وهو من أن أجبرها على فعل علاقات مشينة مع الرجال، واستدراجهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا سيخبر أهلها بمكانها.

واعترفت المتهمة الأولى بأن المتهم الثالث أوهمها بالحب والزواج وسجل مكالمات صوتية بينهما وصورا خاصة بها وأجبرها على العمل معهم في استدراج الرجال لممارسة الرذيلة وإلا فضح أمرها أمام أبنائها مستغلًا أنها مطلقة وبحاجة للمال.

وأقر المتهم الأول بأنه يعمل سائقا ولا يعلم بسلوك المتهمتين، فهو يتلقى اتصالا تلفونيا كل فترة من المتهمتين يطلبان منه استقبال أحد أقاربهما بموقف السيارات وتوصيله لمحل سكنهما وانتظاره أمام العقار لإرجاعه الموقف مرة أخرى، ويحصل منهما على الأجرة ليس أكثر.

وكانت بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام معلومات تفيد بإدارة سيدتين ورجل شقة لممارسة الدعارة، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم شرطة السلام وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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