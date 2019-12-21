الداخلية تسهل الإجراءات على راغبي الخدمات الشرطية

اتخذت الإدارة العامة لتصاريح العمل، وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية، بعض الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارتين بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.



واستقبلت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة عددًا من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج التصاريح الخاصة بهم.



وفي ذات السياق، استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عددًا من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر بسهولة ويسر خاصة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة.