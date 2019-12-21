أب يعذب ابنته حتى الموت ويدعي سقوطها من علو في المنيا

تمكنت مديرية أمن المنيا من كشف غموض وضبط مرتكب واقعة مقتل طالبة بالمنيا وادعاء سقوطها من علو.



تبلغ لمركز شرطة مطاي من أحد المستشفيات، باستقبال طالبة، مقيمة بدائرة المركز، جثة هامدة وادعاء سقوطها من علو.



بالفحص وسؤال نجلي عمومتها، لم يتهما أحدًا بالتسبب في إحداث إصابتها التي أودت بحياتها.



تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنيا، توصلت جهوده إلى تعدي والد المتوفاة عليها بالضرب المبرح مما أدى لوفاتها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة لوجود خلافات أسرية بينه والمجني عليها، فعلى إثرها أوثق يديها وقدميها بحبل وتعدى عليها بالضرب مُحدثًا إصابتها التي أودت بحياتها، وادعى عقب ذلك سقوطها من علو، لإبعاد الشبهة عنه.



وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "عصا، وحبل"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.