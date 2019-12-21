محافظ قنا يتفقد مستشفى الحميات عقب شكوى مواطن من سوء الخدمة

في ساعة مبكرة من فجر اليوم، تفقد اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، في جولة مفاجئة، مستشفى الحميات بمدينة قنا، بعد الاستماع إلى شكوى أحد المواطنين من الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، يرافقه حازم عمر، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.



تفقد المحافظ أقسام (الاستقبال – الكبد الاقتصادي – المناظير – غرف المرضى) مؤكدا ضرورة تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى وحسن معاملتهم والاهتمام بأعمال النظافة داخل المستشفى، وسأل المرضى عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، وشدد على تلبية احتياجات المرضى والعمل على راحتهم.



وأشار المحافظ إلى أهمية ملف الصحة والذي يتعلق بصحة وسلامة المواطنين، مؤكدا على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة.