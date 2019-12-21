ضبط أخطر عصابة لسرقة الشقق في الخانكة

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بالقليوبية.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، تكوين عاطلين - سبق إتهام أحدهما في قضية مخدرات - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة، تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، وإتخاذهما من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية باشراف العميد محمود جمال رئيس فرع الأمن العام بالقليوبية، أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وارتكابهما 5 حوادث بدائرة المركز، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات "2 ساعة يد – 2 فلاشة – مبلغ مالى - سلسلة ذهبية – 2 جهاز حاسب آلى، 2 شاشة تلفزيون – عداد كهرباء - 2 هاتف محمول 2 هيلتى – 16 لفة سلك نحاس" لدى عميلهما - سيئ النية- مُقيم بدائرة المركز وتم ضبطه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.