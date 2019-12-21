التدخل السريع ينقذ سيدة بلا مأوى تركتها عائلتها

فى استجابة سريعة، تحرك فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي لإنقاذ سيدة مريضة تفترش الرصيف أمام معهد ناصر بعد تخلي أسرتها عنها.



وصرح محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، بأن الفريق وجد مكان البلاغ، وتبين وجود سيدة فى العقد الخامس من العمر من كفرالشيخ تستغيث بسبب وجودها بالشارع، وتفترش الرصيف بلا مأوى أمام مستشفى معهد ناصر، حيث كانت تتردد على المستشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة فى العمود الفقرى، وهجرها زوجها وتخلى عنها أبناؤها وتركوها تواجه مرضها وحدها، دون تحمل نفقات إجراء العملية والمعيشة، على حد قولها.



وأضاف يوسف، أنه على الفور تم التنسيق مع مستشفى معهد ناصر، الذي تفاعل سريعا- مشكورا- مع الحالة لاستصدار قرار للسيدة المسنة لعلاجها على نفقة الدولة، كما قام الفريق بالتنسيق مع إدارة شئون المرأة بالوزارة، لاستقبال السيدة المسنة بأحد مراكز استضافة وتوجيه المرأة، لتوفير إقامة ومعيشة كريمة لها حتى تتمكن من العلاج.