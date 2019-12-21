نشرة أخبار العرب.. السبت 21 ديسمبر
السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
آية حسنيطباعة
رصدت نشرة أخبار العرب، أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا الأكبر، كما رصدت إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد أفضل.
مصر:
- بدء اجتماعات "سد النهضة" في الخرطوم بحضور وزير الري
لبنان:
- استمرار التظاهرات الرافضة لتكليف الدكتور حسان دياب برئاسة الوزراء
العراق:
- العراق: 48 شخصية تتنافس على منصب رئاسة الوزراء
سوريا
- قوات تركية تقتحم ريف إدلب فى سوريا
- دمشق: هجمات مجهولة على منشآت وقود كبيرة
ليبيا:
- مقتل 19 مسلحًا في غارة للجيش الليبي شرق طرابلس
مصر:
- بدء اجتماعات "سد النهضة" في الخرطوم بحضور وزير الري
لبنان:
- استمرار التظاهرات الرافضة لتكليف الدكتور حسان دياب برئاسة الوزراء
العراق:
- العراق: 48 شخصية تتنافس على منصب رئاسة الوزراء
سوريا
- قوات تركية تقتحم ريف إدلب فى سوريا
- دمشق: هجمات مجهولة على منشآت وقود كبيرة
ليبيا:
- مقتل 19 مسلحًا في غارة للجيش الليبي شرق طرابلس