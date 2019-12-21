نشرة أخبار العرب.. السبت 21 ديسمبر

رصدت نشرة أخبار العرب، أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا ‏المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا ‏الأكبر، كما رصدت إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد ‏أفضل.



مصر:

- بدء اجتماعات "سد النهضة" في الخرطوم بحضور وزير الري



لبنان :

- استمرار التظاهرات الرافضة لتكليف الدكتور حسان دياب برئاسة الوزراء



العراق :

- العراق: 48 شخصية تتنافس على منصب رئاسة الوزراء



سوريا

- قوات تركية تقتحم ريف إدلب فى سوريا

- دمشق: هجمات مجهولة على منشآت وقود كبيرة



ليبيا :

- مقتل 19 مسلحًا في غارة للجيش الليبي شرق طرابلس