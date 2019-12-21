الأمن العام يضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية فى السويس

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لاشتراكه مع آخر بالسويس في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.



وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويسن تكوين عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة الجناين، تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات الدراجات النارية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأنهما ارتكبا 9 جرائم سرقات دراجات نارية بدوائر أقسام شرطة "الأربعين، فيصل، السويس"، وتم بإرشاده ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما.



وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.