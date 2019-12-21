أمن الجيزة ينقل مواطنًا إلى المستشفى لسوء حالته الصحية

استجابت مديرية أمن الجيزة لالتماس مواطن لنقله إلى أحد المستشفيات، نظرًا لحالته الصحية وعدم قدرته على الحركة.



تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة من مواطن بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، برغبته في نقله إلى أحد المستشفيات لسوء حالته الصحية، وعدم قدرته على الحركة.



على الفور تم توجيه مأمورية إلى محل إقامة المذكور صحبة سيارة إسعاف، وتم نقله إلى المستشفى، وعمل الفحوصات اللازمة وتلقى الرعاية الطبية وصرف العلاج اللازم له.



من جانبه، توجه المواطن المذكور بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل الفورى وسرعة الاستجابه للبلاغ ونقله للمستشفى.