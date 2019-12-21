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سياسي

سنوات التمكين

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:44 ص
طاهر ابوزيد احمد
طاهر ابوزيد احمد
بقلم: م/ طاهر أبوزيد أحمد
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لا تأتي حقبة أو يأتي زمان في مصر، إلا وقد كان هذا المفهوم هو رأس المطالب التي ينادي بها الجميع، وبالأخص الشباب ربما لكونه أداة قوية للمساعدة علي الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، أو ربما مدخل لبناء وتحقيق الذات للمطالبين به دون النظر للمصلحة العامة، رغم أن المفهوم لا يكتمل معناه إلا بتحقيق المصلحة العامة.
ولقد بحثت كثيرًا حول هذا المفهوم منذ أن ظهر في أواخر الثمانينيات ورواجه وشيوعه في التسعينيات والألفينيات بمختلف مشتقاته من تمكين سياسي، وتمكين الشباب وتمكين المرأة والتمكين الإداري، وغيرها من المشتقات التي تحتاج لمقالات عديدة لشرح وسرد مراحل تطور كل مشتق من هذا المفهوم، ولكن أردت في هذا المقال البسيط أن أوضح ما يعتمد عليه المفهوم العام أولاً، ومراحل تطبيقه في مصر خلال المرحلة الحالية التي أعتبرها انتصارًا للمفهوم والتطبيق.
بدايةً نتفق علي أن العامل المشترك ما بين المشتقات وما يعتمد عليه المفهوم الأساسي هو أنه يعتمد علي شقين أساسيين، وهما تعزيز الإرادة والثاني الممارسة الصحيحة والمشاركة، لأنه يعتبر نسقًا اجتماعيًا.
أما عن تعزيز الإرادة، فهو عن تطوير مؤهلات الفرد ذاته وتأهيله، لينهض بمسئولياته وحل مشكلاته بذاته عن دراية وعلم ووعي، وأما عن الممارسة والمشاركة فهو وضع الفرد ذاته داخل منظومة متكاملة تتضافر بها الجهود الجماعية والاعتماد المتبادل والتضامن بين الأفراد.
وبالنظر للشقين السابقين، نجد التطبيق للمفهوم واضحًا وجليًا خلال الفترة الحالية وخلال هذه السنوات في مصر وسيستمر بعد تولي عدد كبير من الشباب مناصب قيادية في الدولة، بعد ثقة من القيادة السياسية المخلصة وتدريب وتأهيل مناسب لنيل تلك المناصب، وهنا نؤكد أن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب لم يكن إنشاؤها وليد الصدفة، ولا لأن تكون مجرد شهادة يسعي إليها الشاب فقط، بل كان لها دور قوي في اختيار الكثير من هؤلاء الشباب لما تقدمه من برامج مهمة تعزز من القدرات وبناء الشخصية وزيادة الوعي، كالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وبرنامج تأهيل الكوادر التنفيذية، وغيرها من البرامج الهامة التي أخرجت عددا من الكوادر في مناصب مهمة، كمساعدين ومعاونين للوزراء ونواب المحافظين. 
ولم تكن هذه البرامج وحدها هي شرط التأهيل لنيل المناصب القيادية، بل كان هناك شرط آخر وهو المشاركة الفعالة كشكل من أشكال التعليم الديمقراطي والتنشئة الشبابية الصحيحة لإدراك الحقوق والواجبات السياسية وحال الوضع السياسي القائم والممارسة السياسية الصحيحة،  من خلال أطر وضوابط تناسب المجتمع المصري وهو ما قامت به خلال الفترة الماضية، وما زالت، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وإفرازها عددًا من نواب المحافظين في سابقة لم تحدث من قبل. 
المثير كان الظن أن هذه أحلام وشعارات، ولكنها أصبحت حقيقة أشعلت شغف الشباب، وحركت نشاطهم المجتمعي أضعاف ما كانوا يبذلون لأجل شعار آمنوا به، بعد أن كانوا يرددونه فقط (تحيا مصر).
ولا شك أن كل هذه الخطوات براهين علي أن الدولة المصرية تستعيد روح الشباب داخل أروقتها، وتمضي بخطي ثابتة مؤمنة بأهمية التمكين ومشتقاته، لإحداث الفارق في وقت قصير يناسب حجم الإنجازات في مختلف المجالات ويوائم تطور دول العالم المتقدم .
ونهاية أود أن أقول للجميع من أبناء جيلي وغيرهم: 
المجال أصبح مفتوحًا، والمشاركة للجميع ومصر قادمة بروح الشباب.. تحيا مصر. 

* عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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