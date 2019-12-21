ضبط عاطل بـ30 طربة حشيش في كمين سفاجا

تمكن الضباط المعينين بخدمة كمين الكيلو 5 بسفاجا، من ضبط عاطل بحوزته 30 كيلو حشيش.



تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد مصطفي عكاشه، رئيس مباحث سفاجا، يفيد باشتباه النقيب أحمد نجيب، والنقيب عبدالرحمن عاطف، من قوه القسم والمعينين بخدمة كمين الكيلو 5، في "أحمد. ه" مقيم في أسيوط أثناء قيادته سيارة ملاكي ومروره بالكمين.



وبتفتيشه تم العثور على 30 طربة حشيش مخدر قبل توزيعها على عملائه، ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبالعرض على المقدم أحمد أنور مفتش مباحث القسم، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.