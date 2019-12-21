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سياسي

السيسى وقوة اتخاذ القرار

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
ابر اهيم وجدى التهامى
ابر اهيم وجدى التهامى
بقلم: ابر اهيم وجدى التهامى
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لقد أثبت السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم أنه قادر على مواجهة أكثر المشاكل صعوبة، فقد استطاع أن يقضى على آلام وأوجاع المصريين البسطاء والطبقة الكادحة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث أوصى الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة. 

كما أنه استطاع أن يحل مشكلة البطالة، فقد تم منح مليارات الجنيهات كقروض للشباب للعمل على مشروعات صغيرة ومتوسطة للحد من مشكلة البطالة، التى كانت قد زادت بشكل كبير جدًا بعد ثورة يناير وأحداث الشغب التى تبعتها.

كما تم حل الكثير من مشاكل التعليم، فقد تم الانتهاء من نحو 50 ألف فصل خلال عهده، وتم تدريب ما يقرب من مليونى معلم على مستوى الجمهورية على النمط الجديد للتعليم. 

وبعد خطة عمل استمرت 3 سنوات، اقتربت مصر من إعلانها كبلد خالٍ من المناطق العشوائية الخطرة ضمن خطة طموحة للنهوض بمصر، فكانت بورسعيد أولى المحافظات التى تطورت، فقد أنشأت الحكومة وحدات سكنية لتطوير هذه العشوائيات، فأنفقت الدولة مليارات الجنيهات على هذه الخطة. 

وبإنفاق ما يقارب الـ46 مليون جنيه على أعمال التطوير والتنمية، فقد عادت بحيرة إدكو للحياة وعادت مصدر رزق لنحو 20 ألف صياد، فبعد شغب ثورة 25 يناير تعرضت البحيرة للتعديات والإهمال وعدم التطهير فتحولت لبركة تلوث تسببت فى نفوق الأسماك وسط تجاهل المسئولين خلال هذه الفترة.

تقدمت مصر فى مجال البنية التحتية، فقد تطورت تطورًا غير مسبوق، ونجحت فى أن تسبق العشرات من الدول، وذلك بعد تطوير الكثير من الموانئ وحفر قناة السويس وبناء الكثير من الكبارى والأنفاق التى ساهمت فى سهولة تنقل المواطنين داخل البلاد.

وتم إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية فى مطروح كأكبر قاعدة عسكرية بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا، فهي توفر الحماية للمشروعات القومية، على رأسها محطة الضبعة النووية وحقول بترول الحدود، وأيضا تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع الدول الشقيقة، ويتوافر بها جميع الإمكانيات بشكل حضارى متطور، وتعتبر خلفًا للمدينة العسكرية بمنطقة الحمام. 
* عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

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