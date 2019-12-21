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حوادث

الداخلية تواصل تخفيف العبء عن المواطنين بمنافذ "كلنا واحد"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تواصل وزارة الداخلية المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد كبير من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين، خاصةً من محدودى الدخل، وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وتحرص وزارة الداخلية أيضًا على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

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