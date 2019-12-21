تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 5254 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 1763 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط 218 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير" وضبط 18 دراجة نارية مخالفة، وضبط مخالفة "موقف عشوائى"، وضبط 85 مخالفة شروط الترخيص وضبط 27 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.