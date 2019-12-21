"سعفان" يوزع 56 عقد عمل لمتحدي الإعاقة في بورسعيد

وزع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، 56 عقد عمل لمتحدي الإعاقة، بمسرح المركز الثقافي بحي الشرق، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي في الذكرى 63 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي على مصر في 23 ديسمبر عام 1956.



وكان وزير القوى العاملة قد افتتح مبادرة "مصر أمانة بين أيديك" بالمركز الثقافي بحي الشرق في بورسعيد، والتي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.