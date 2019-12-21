صور وزير القوى العاملة يوزع شهادات أمان على عمال بورسعيد

وزع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، 556 شهادة "أمان المصريين" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة في بورسعيد، بمسرح المركز الثقافي بحي الشرق، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي في الذكرى 63 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي على مصر في 23 ديسمبر عام 1956.



وأوضح الوزير أن الشهادات تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، للتأمين على كافة فئات المجتمع، خاصة العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، وذلك على المرأة المعيلة والسيدات الأكثر احتياجا.



وكان وزير القوى العاملة قد افتتح مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بالمركز الثقافي بحي الشرق في بورسعيد، والتي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم، والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.