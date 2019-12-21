يحذر الشباب من تعاطى المخدرات.. نحات يحارب الإدمان بالتماثيل

منذ طفولته وهو يحب الرسم، قرر أن يحول شغفه إلى واقع قبل عامين، خاض تحدي مع ذاته بأن يصبح نحاتا يعبر عما حوله، بحث على يويتوب عن عدد من الفيديوهات، أنضم إلى مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ليضيف إلى خبراته، انهى مرحلة تعليمه الذاتي، ليدأ "كورس" يطور به مستواه.



إسماعيل محمد، 23 عاما، تخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، بدأ النحت الاحترافي والأكاديمي منذ التحاقه بالجامعة، حمل عاى عاتقه محاربة الإدمان عن طريق نحت تمثال يجسد محاربة الآفة، نظرا لانتشارها بشكل مخيف بين الشباب مؤخرا.



أصر "إسماعيل"، على أن يناقش من خلال النحت قضية الإدمان، جسده خلال مشروع تخرجه، وحينها وجد تشجيعا من أصدقائه، معبرا بنبرة من الحزن والأسى أن الوقت لم يمهله ليبدع باحترافيه في مشروع التخرج، لكنه لا ينام من أجل أن تصل رسالته عبر الفن.



ويحكي ذات ال23 عاما أنه وجد كثير من الشباب يتجهون لإدمان المخدرات التى تدمر حياتهم، اعتقادا منهم أنها تنسى ضغوطات الحياة، فلم يجد طريقا غير النحت ليحذرهم، متمنيا أن تصل رسالته للعالم بأكمله.

