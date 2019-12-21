طلب إحاطة بشأن أعمدة الإنارة المضاءة صباحًا

توجه النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والكهرباء، بشأن "أعمدة الإنارة المضاءة صباحًا في مختلف شوارع وأحياء القاهرة الكبرى والمحافظات"، وسط "غفلة" و"تراخي" من المسؤولين المعينين.



وأشار أبو طالب إلى أن هذه الظاهرة التي نراها يوميًا، تدل أيضًا على غياب الرقابة الإشرافية من المسؤولين على مرؤوسيهم، وليس هناك أي متابعة ميدانية، في الوقت الذي فيه تشدد القيادة السياسية على ضرورة ترشيد الاستهلاك والنفقات والحفاظ على مصادر الطاقة، وهناك تكليفات صريحة واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السادة المحافظين بالحفاظ على مواردهم وتعظيمها.



وأوضح أبو طالب، أما ما نراه هو بمثابة إهدار للمال العام قبل أن يكون إهدارًا لموارد الطاقة، وفي الوقت الذي تقوم فيه وزارة الكهرباء بقطع التيار عن المواطنين العاجزين عن سداد فواتير الاستهلاك، وتحث فيه على ضرورة ترشيد الاستهلاك الكهربائي.



وأكد على أن السيسي سبق وإن حذر بنفسه من أعمدة الإنارة المضاءة صباحًا عندما التفت إليها خلال افتتاحه لإحدى المشروعات القومية في عام 2018، مطالبًا بضرورة محاسبة المسؤولين المتقاعسين عن أداء واجباتهم في المتابعة الميدانية.