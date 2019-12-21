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حوادث

أمن المنافذ يشن حملات لمواجهة جرائم التهريب

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية عدة حملات تفتيشية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية - خلال 24 ساعة - فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 9 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع، مسدس خرز، عقاقير طبية، حقائب سفر ترولى، رولات ورق- وحداد إمداد الطاقة "باور بنك"، عدد يدوية، بروتين ذرة، وزيت شيشة، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض مليون و555 ألفًا و655 جنيهًا.

وفي مجال ضبط جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة بأنواعها، تم ضبط قضيتين بمضبوطات بندقية خرطوش، و2 سلاح أبيض "خنجر"، كما تم ضبط 54 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين، تسول.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1298 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط قضية تهريب مخدرات، وتنفيذ 261 حكمًا قضائيًا متنوعًا، و4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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