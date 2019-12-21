تفاصيل اجتماع نبيه بري برئيس الحكومة المكلف

كشف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، تفاصيل اللقاء الذي جمع بينه وبين رئيس الحكومة المكلف حسان دياب.



وقال بري إنه بحث مع الرئيس المكلف الإطار الحكومي، من حيث العدد وتوزيع الحقائب، وأكد البرنامج لا سيما في محاربة الفساد والنهوض الاقتصادي والمالي، وأن يكون تشكيلها مناسبا دائما للم الشمل.



وأشار بري إلى أن هناك إصرار على تمثيل جميع الشرائح البرلمانية، بدء من الحراك والمستقبل وانتهاء بالقوات، مرورًا بالاشتراكي.