"المرأة المصرية أديبة ومفكرة" لقاء بثقافة أسيوط

التقى مجموعة من الأدباء والشعراء والمبدعين ضمن فعاليات الصالون الثقافي بقصر ديروط في لقاء أدبي بعنوان "المرأة المصرية أديبة ومفكرة"، بحضور لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والتعليمية، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إثراء المحتوى الثقافي والفكري بالصعيد والاهتمام بالمفكرين والأدباء والشعراء والمبدعين بفرع أسيوط.



وقدم الأديب والروائي حمدى البطران، رؤية جوهرية حول دور المرأة في إثراء الأدب العربي، موضحًا أنها سعت منذ عصر الجاهلية إلى خدمة اللغة العربية والمحافظة عليها، من خلال تفاعلها مع أهل المشهد الثقافي وإسهامها فيه بالخبر والرواية والقصيدة وان المرأة هي ملهمة الأولى للعديد من الكتاب والشعراء.



وضرب مثالا عن الشاعرة الخنساء، وأنها خير شاهدة بذلك من خلال براعتها في نظم القصائد مما يدل على تمكنها من لغتها وتفوقها في مرات عديدة على كثير من شعراء عصرها.



وتحدث الشاعر على صديق عن دور المرأة في تنمية المجتمع، ودورها المشرف في خدمة لغة الجمال من خلال التدريس والتعليم في الجامعات والمدارس وغيرها في تدريس القرآن الكريم والحديث الشريف وعلومها في الأزهر الشريف وعلوم اللغة العربية.