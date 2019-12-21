جلسة لـ "خروج الجن" تودي بحياة شابة ببني سويف

أمرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم السبت، حبس 3 سيدات وموظف بمركز الواسطى شمال المحافظة على ذمة التحقيقات بعد تسببهما في وفاة ربة منزل بعد اشتراكهما في جلسة روحانية لاستخراج جن من جسدها استخدموا خلالها ملعقة حرقوها ووضعوها على أماكن متفرقة من جسدها، لخروج الجن من تلك الأماكن، فأحدثت الملعقة إصابات بها أدت لوفاتها.



وتلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغا من "حسن. أ. ج " 33 عامًا، نجار، ومقيم بقرية جزيرة المساعدة التابعة لدائرة المركز يفيد بوفاة زوجته وتدعى "فاطمة. ق. أ" 22 عامًا، ربة منزل وأمر مدير الأمن بسرعة كشف ملابسات الواقعة.



وتبين من التحريات الأولية التي قادها الرائد محمود فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى يعاونه النقيب مصطفى عاطف معاون رئيس المباحث، أن المتوفية بكامل ملابسها وبداخل غرفة نوم بالطابق الأول، وبها إصابات ظاهرية عبارة عن كدمات باليد اليمنى والصدر،وجروح وسحجات متفرقة بالجسم وبسؤال زوجها قال إنه أثناء عودة من عمله، فوجئ بزوجته ملقاة على الأرض داخل المنزل ومتوفاة، وأنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية، وكانت تعالج لدى أحد الأطباء وتوقفت عن العلاج منذ حوالي 3 سنوات.



وبتشكيل فريق بحثي تبين أن وراء الواقعة "محمد. أ. ج" 36 عامًا، موظف بشركة خاصة،شقيق زوج المتوفاة، وزوجته " هبة. ع. ع" 31 عامًا، ربة منزل، "سكينة. م. ع" 48 عامًا، حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمة بـ 6 أكتوبر بالجيزة، ولها محل إقامة آخر قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، وتربطها صلة قرابة بزوج المتوفاة، وشقيقتها "فاتن. م. ع" 50 عامًا، حاصلة على دبلوم تجارة، وجميعهم مقيمون بقرية جزيرة المساعدة التابعة لمركز الواسطى.



وبسؤال المتهمين أقروا أنهم إقدام المتهمين على عقد جلسة علاج روحاني للمتوفية بعد اعتقادهم بإصابة المجني عليها بمس جن، وقفزهم على جسدها، واستخدام خلال الجلسة ملعقة مسخنة وقاموا بوضعها على أماكن متفرقة من جسدها، لتسهيل خروج الجن من تلك الأماكن فحدثت إصاباتها التي أودت بحياتها.