-
السبت 21 ديسمبر 2019 الموافق 24 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجنيه أقوى العملات أداءً أمام الدولار في 2019 (إنفوجراف)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:29 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تحسين أداء الجنيه المصري ليصبح أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة، والتي تم تحديدها وفقًا لمؤشر مورجان ستانلي، خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 16 ديسمبر 2019، وذلك بنسبة تحسن بلغت 10.3%، يليه الروبل الروسي بنسبة تحسن بلغت 10% أمام الدولار، ثم البات التايلندي بنسبة تحسن بلغت 6.7% أمام الدولار، ثم البيزو المكسيكي بنسبة تحسن بلغت 3.7% أمام الدولار.

وأبرز الإنفوجراف العملات التي شهدت استقرارًا في أسعار الصرف أمام الدولار، وهما الريال السعودي والدرهم الإماراتي، أما العملات التي شهدت تراجعًا في أسعار الصرف أمام الدولار فيأتي في مقدمتها البيزو الأرجنتيني بنسبة تراجع 58.9%، تليه الليرة التركية بنسبة تراجع بلغت 11%، ثم الروبية الباكستانية بنسبة تراجع 10.8%، ثم البيزو التشيلي بنسبة تراجع 9.2%.

وجاء في الإنفوجراف إشارة وكالة "بلومبرج" إلى استمرار احتفاظ الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً أمام الدولار على مستوى العالم عام 2019- وهو الأداء الأفضل للجنيه منذ أكثر من 20 عامًا- بمعدل تغير إيجابي بلغ 10.3%، وذلك بعد الهريفنا الأوكرانية التي بلغ معدل تحسنها أمام الدولار نسبة 14.5%، ويأتي الروبل الروسي في المركز الثالث بمعدل تغير بلغ 10% أمام الدولار، يليها البات التايلندي بمعدل تغير بلغ 6.7%.

ورصد الإنفوجراف الظروف المحيطة بتحسن أداء الجنيه المصري ووصوله لأعلى سعر له منذ عامين ونصف العام، والتي تأتي في مقدمتها وصول صافي الاحتياطات الأجنبية في نهاية نوفمبر 2019 إلى 45.35 مليار دولار كأعلى مستوى تاريخي متحقق، مقارنة بـ23.1 مليار دولار في نوفمبر 2016، بجانب تحقيق معدلات قياسية في موارد النقد الأجنبي عام 2018-2019، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 25،2 مليار دولار، وهي من أعلى المستويات في التاريخ، كما بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 5،9 مليار دولار، وتحتل مصر المركز الأول للعام الثالث على التوالي إفريقيًا.

وأبرز الإنفوجراف أن الظروف المحيطة بتحسن أداء الجنيه المصري تمثلت أيضًا في تحقيق زيادة في أهم موارد النقد الأجنبي في عام 2018-2019 مقارنة بـ2016-2017، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 31،3%، لتصل إلى 28،5 مليار دولار عام 2018-2019، مقارنة بـ21،7 مليار دولار عام 2016-2017، وكذلك زيادة إيرادات السياحة بنسبة 186،4%، لتصل إلى 12،6 مليار دولار عام 2018-2019، مقارنة بـ4،4 مليار دولار عام 2016-2017، فضلًا عن زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 16.3%، لتصل إلى 5،7 مليار دولار عام 2018-2019، مقارنة بـ4.9 مليار دولار عام 2016-2017.

و بشأن أبرز إشادات المؤسسات الدولية بأداء الجنيه المصري، فقد جاء في الإنفوجراف تأكيد بنك الإمارات دبي الوطني أن السندات المصرية المقومة بالجنيه المصري هي الأفضل أداءً على مستوى العالم عام 2019، مع توقعه بالاستمرارية في المزيد من التحسن في الأداء خلال عام 2020، وكذلك إشارة "فاينانشيال تايمز" إلى أن مصر تقدم واحدة من أعلى معدلات سعر فائدة حقيقي في العالم، وهو ما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يشهد الجنيه المصري تحسنًا في الأداء.

وفي نفس السياق، فقد رصد الإنفوجراف، تأكيد البنك الدولي على أن مصر تشهد استمرارًا في التدفقات الأجنبية وشراء الأوراق المالية الحكومية المصرية، كما ارتفعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 16% أمام الدولار، وذلك بالمقارنة بأدنى مستوى له في ديسمبر 2016، فضلًا عن تأكيد صندوق النقد الدولي أن مصر تعتبر بيئة جاذبة للتدفقات الأجنبية في المحافظ الاستثمارية المصرية، الأمر الذي عزز من قيمة الجنيه المصري والذي يستمر أداءه في التحسن أمام الدولار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف أسهمت 30 يونيو في إنقاذ مصر من الإفلاس؟

إنفوجراف.. "بلومبرج": الجنيه يحتل المركز الثاني كأفضل العملات أداءً في 2019

بالإنفوجراف.. الجنيه ثانى أفضل العملات أداءً على مستوى العالم فى 2019

4 نصائح ذهبية لتحضير كوب شاي مثالي

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

ياسمين الخطيب بـ"بطن" مكشوف فى شوارع باريس

منذ حوالي 15 ساعة

جماهير الزمالك تهاجم الهاني سليمان.. والحارس يرد

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على سر "الصرخة" التي أفزعت تامر حسني.. (صور)

الصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

image description

صور حماده هلال في حفل نادي بروسيا دورتموند

image description

"حق الغلابة".. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة موانع رؤية البحر

image description

إيقاف أعمال بناء 6 عقارات مخالفة في الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

موعد مباراة ليفربول وفلامنجو بنهائى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الصحة

6 طرق لتفادى الانتفاخ

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

دراسة جديدة: تناول لحم الخنزير يسبب سرطان الأمعاء

دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

واشنطن تعود لتسليح قبرص في مواجهة تركيا في البحر المتوسط

الحكومة حين تتقشف: 190 مليون جنيه فقط فاتورة كهرباء منشآتها

تحديد مواعيد شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى في 2020

وزير المالية يعلن خبراً سعيداً لأصحاب المديونيات الضريبية

منوعات

استخراج 1.2 كيلو كوكايين من أمعاء جنوب إفريقى بمطار محمد الخامس

فندق يزود الغرف بأعمال الفنانين من نزلائه

دراسة: الرجال أكثر براعة فى "الكذب" من النساء

تعرف على المادة المسببة للسرطان في اللحوم المصنعة

كشكول

امتحانات الأزهر.. جدول الفرقتين الثانية والثالثة بـ"شريعة الدقهلية"

"المنصورة" تفوز بالمركز الأول في مسابقة أفضل جامعة للتحول الرقمي

غداً.. بدء امتحانات المستوى الرفيع لـ"إعدادية القاهرة"

للتوعية بخطورة الانتحار.."طب الأزهر" تقدم استشارات نفسية لطلاب الجامعة

إسلام سياسي

دار الإفتاء: اختلاف الدين وتعدد الثقافات وتنوع العادات لا يعني التفرق

باحث ليبي يكشف طرق اختراق الإخوان للشعب

إخوة الدم.. هل انتهت أزمة عاصم عبدالماجد مع قادة الإخوان؟

الإخوان في ألمانيا.. تغلغل مستمر تعويضًا للخسائر

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
بسنت حسن
كشوف الذكورية.. 66 حصانًا
د.كريمة الحفناوى
«على عتبة الدار» فى فلسطين
المزيد

الثقافة

"المرأة المصرية أديبة ومفكرة" لقاء بثقافة أسيوط

العرض المسرحي "المتفائل" ينطلق من الإسكندرية غدًا

الفارابي تصدر النسخة العربية لرواية "أرخبيل وحياة أخرى"

مقترح بإنشاء معرض في محبة الشاعر "رفعت سلام"

صفحتنا ع الفيس بوك