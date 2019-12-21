الجنيه أقوى العملات أداءً أمام الدولار في 2019 (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تحسين أداء الجنيه المصري ليصبح أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة، والتي تم تحديدها وفقًا لمؤشر مورجان ستانلي، خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 16 ديسمبر 2019، وذلك بنسبة تحسن بلغت 10.3%، يليه الروبل الروسي بنسبة تحسن بلغت 10% أمام الدولار، ثم البات التايلندي بنسبة تحسن بلغت 6.7% أمام الدولار، ثم البيزو المكسيكي بنسبة تحسن بلغت 3.7% أمام الدولار.



وأبرز الإنفوجراف العملات التي شهدت استقرارًا في أسعار الصرف أمام الدولار، وهما الريال السعودي والدرهم الإماراتي، أما العملات التي شهدت تراجعًا في أسعار الصرف أمام الدولار فيأتي في مقدمتها البيزو الأرجنتيني بنسبة تراجع 58.9%، تليه الليرة التركية بنسبة تراجع بلغت 11%، ثم الروبية الباكستانية بنسبة تراجع 10.8%، ثم البيزو التشيلي بنسبة تراجع 9.2%.



وجاء في الإنفوجراف إشارة وكالة "بلومبرج" إلى استمرار احتفاظ الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً أمام الدولار على مستوى العالم عام 2019- وهو الأداء الأفضل للجنيه منذ أكثر من 20 عامًا- بمعدل تغير إيجابي بلغ 10.3%، وذلك بعد الهريفنا الأوكرانية التي بلغ معدل تحسنها أمام الدولار نسبة 14.5%، ويأتي الروبل الروسي في المركز الثالث بمعدل تغير بلغ 10% أمام الدولار، يليها البات التايلندي بمعدل تغير بلغ 6.7%.



ورصد الإنفوجراف الظروف المحيطة بتحسن أداء الجنيه المصري ووصوله لأعلى سعر له منذ عامين ونصف العام، والتي تأتي في مقدمتها وصول صافي الاحتياطات الأجنبية في نهاية نوفمبر 2019 إلى 45.35 مليار دولار كأعلى مستوى تاريخي متحقق، مقارنة بـ23.1 مليار دولار في نوفمبر 2016، بجانب تحقيق معدلات قياسية في موارد النقد الأجنبي عام 2018-2019، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 25،2 مليار دولار، وهي من أعلى المستويات في التاريخ، كما بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 5،9 مليار دولار، وتحتل مصر المركز الأول للعام الثالث على التوالي إفريقيًا.



وأبرز الإنفوجراف أن الظروف المحيطة بتحسن أداء الجنيه المصري تمثلت أيضًا في تحقيق زيادة في أهم موارد النقد الأجنبي في عام 2018-2019 مقارنة بـ2016-2017، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 31،3%، لتصل إلى 28،5 مليار دولار عام 2018-2019، مقارنة بـ21،7 مليار دولار عام 2016-2017، وكذلك زيادة إيرادات السياحة بنسبة 186،4%، لتصل إلى 12،6 مليار دولار عام 2018-2019، مقارنة بـ4،4 مليار دولار عام 2016-2017، فضلًا عن زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 16.3%، لتصل إلى 5،7 مليار دولار عام 2018-2019، مقارنة بـ4.9 مليار دولار عام 2016-2017.



و بشأن أبرز إشادات المؤسسات الدولية بأداء الجنيه المصري، فقد جاء في الإنفوجراف تأكيد بنك الإمارات دبي الوطني أن السندات المصرية المقومة بالجنيه المصري هي الأفضل أداءً على مستوى العالم عام 2019، مع توقعه بالاستمرارية في المزيد من التحسن في الأداء خلال عام 2020، وكذلك إشارة "فاينانشيال تايمز" إلى أن مصر تقدم واحدة من أعلى معدلات سعر فائدة حقيقي في العالم، وهو ما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يشهد الجنيه المصري تحسنًا في الأداء.



وفي نفس السياق، فقد رصد الإنفوجراف، تأكيد البنك الدولي على أن مصر تشهد استمرارًا في التدفقات الأجنبية وشراء الأوراق المالية الحكومية المصرية، كما ارتفعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 16% أمام الدولار، وذلك بالمقارنة بأدنى مستوى له في ديسمبر 2016، فضلًا عن تأكيد صندوق النقد الدولي أن مصر تعتبر بيئة جاذبة للتدفقات الأجنبية في المحافظ الاستثمارية المصرية، الأمر الذي عزز من قيمة الجنيه المصري والذي يستمر أداءه في التحسن أمام الدولار.