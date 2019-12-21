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بمبادرة "ناجحات".. "مرسول" يدعم رائدات الأعمال المصريات

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:36 ص
جريدة الدستور
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أطلق تطبيق " مرسول " للاتصالات وتقنية المعلومات، مبادرة ناجحات لدعم وتمكين رائدات الأعمال المصريات.

وقال أسامة حرفوش مدير عام تطبيق "مرسول" في مصر إن مبادرة "ناجحات" تهدف إلى دعم رائدات الأعمال فيما يخص التوصيل المجاني لمنتجاتهنّ إلى العملاء حيث أجرى تطبيق "مرسول" استطلاع عينة عشوائية من رائدات الأعمال عن العقبات التي تواجههنّ خلال رحلة العمل جاء في المقام الأول صعوبة توصيل المنتجات وطول الوقت في التعامل مع شركات الشحن، خاصة صاحبات مشروعات الأكل المنزلي اللواتي أعربنّ عن مشكلة وصول الطعام فاسد أو "مُعجن".

وتابع: أجمعت أيضا رائدات الأعمال أن التمويل المادي عقبة كبيرة في سبيل تنمية مشاريعهن الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة العاملات من المنازل، مما لا يسمح لهن بالتسويق المحترف على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لذا قرر تطبيق " مرسول" دعم رائدات الأعمال بخدمة التوصيل المجانية عن طريق " بروموكود" يستطعن استخدامه وكذلك عملائهنّ لمدة شهر، وكذلك توصيلهنّ بعملاء التطبيق عن طريق وضع علامتهم التجارية مجانا في التطبيق لسهولة الوصول إليهن وكذلك سهولة الطلبات ووضع قوائم خدماتهنّ داخل التطبيق أيضا .

وتابع: ما يخص التسويق على مواقع التواصل الاجتماعي فإن تطبيق مرسول ينتج فيديوهات دعائية مجانية لهؤلاء الرائدات كلٌ في مجالها المختلف مما يسهل عليها عرض فكرة مشروعات وتسويقها على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب أحدث إحصاءات تطبيق " مرسول" فإن قاعدة عملائه بالمملكة العربية السعودية تحتوي على 4 ملايين مستخدم مسجل وأكثر من 270 مليون دولار في المعاملات في عام 2018، ويصنف متجر تطبيقات أبل مرسول من بين أكثر 30 برنامج شعبية في المملكة العربية السعودية، كما يتفوق موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" هناك.

تطبيق " مرسول" تأسس عام 2015 كأول شبكة توصيل حسب الطلب في المملكة العربية السعودية، على أيدي أيمن السند ونايف السمري، وإعلانا إطلاقه في مصر في يونيو 2019، حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بطلب تسليم أي شيء من مكان إلى آخر عبر شبكة برامج التشغيل الخارجية، ويمكن أن يشمل ذلك التسوق أو نقل الأشياء الشخصية أو تقديم الهدايا أو طلب الطعام من أي مكان سواء كان يقدم خدمة التوصيل أو لا، لذا يحظى مرسول في المملكة العربية السعودية بتقدير كبير في المملكة كأداة فعالة للغاية ومهمة يستخدمها الناس بشكل يومي لشراء أو تسلم طلباتهم بعيدا عن الزحام ورغبة في توفير الوقت والجهد وهي التجربة التي يسعى مؤسا تطبيق مرسول إلى نقلها في مصر.
بمبادرة "ناجحات".. "مرسول" يدعم رائدات الأعمال المصريات
بمبادرة "ناجحات".. "مرسول" يدعم رائدات الأعمال المصريات

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