مناقشة "بيت الحرير" لــ علاء خالد بمكتبة الإسكندرية

يستقبل مركز المؤتمرات التابع لمكتبة الإسكندرية في السادسة والنصف مساء اليوم أمسية ثقافية لمناقشة رواية "بيت الحرير" للكاتب علاء خالد، تديرها الكاتبة أماني خليل.



يتنقل بطلا الرواية "دولت" الفتاة العشرينية الثورية، و"محسن الحكيم"، الكاتب الخمسيني، بين عدة أماكن تاريخية في مدينة القاهرة، لجوءًا لهذه الروح العتيقة التي تسكنها، بينما يتصاعد، في خلفية مسرح لقاءاتهما، دخان وصراخ حشود "ثورة" تدور في الشوراع بإيقاعات مختلفة، تحت لهيب نشوات وانتكاسات هذه "الثورة"؛ سينفتح جسر هذين العمرين المتباينين، سيسمح بتبادل الكثير من المشاعر الطازجة وغير المطروقة وستتناثر، أيضًا، على أرضية مسرح لقاءاتهما، الكثير من الأسئلة التي تخص حياة كل منهما، والحياة في مصر بشكل عام، التي كانت تقف على حافة تحولات كبرى، جعلت "الثورة" تبدو كلغز يصعب فكَّ شفرته حينها.