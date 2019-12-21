حفل "دويتو العود" بوكالة الغوري.. الجمعة المقبل

تستقبل وكالة قبة الغوري بالأزهر٬ في الثامنة مساء الجمعة المقبل، حفل خاص مميز في مكان أثري عريق معروف إقامته بأجمل الحفلات الموسيقية والفلكلورية٬ لثنائي العود "غسان اليوسف ودينا عبد الحميد"، واللذان ذاع صيتهما بلقب "دويتو العود" كونهما أول زوجين عربيين يعزفان على آله موسيقية واحدة هي آلة العود.



ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أشهر المقطوعات التي عزفها "الدويتو" منها: أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفيروز وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش. بالإضافة إلي مقطوعات الدويتو الخاصة: حوار بالعود، وباقة من أجمل مؤلفات غسان أهمها رقصة: ليالي الشام٬ بيت في حارة٬ زفة العروسة٬ مقطوعة قطار الشرق٬ وحارة الزعفراني.



يشار إلي أن "دينا عبد الحميد" أول عازفة عود تعزف على عود هي وزوجها الملحن، وعازف العود السوري غسان اليوسف، كونا دويتو وأصبحا أول دويتو عربى يعزف على عود واحد.



وأصبح اسم غسان مقرونًا بدينا عبد الحميد عازفة مصر الأولى والزوجة التي ارتبط بها منذ سنة 2006، مسارهما الفني الناجح جعلهما يفكران في تقديم مشروعهما إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية كونهما أول ثنائي في العالم يعزف على عود واحد.