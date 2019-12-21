إصابة عاملين فى انهيار سقف منزل بسوهاج

استقبل مستشفى العسيرات المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي، عاملين مصابين بكسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، على إثر إنهيار سقف منزل مشيد بالطوب اللبن مكون من طابقين بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بحدوث انهيار بسقف أحد المنازل ووجود مصابين.



بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد هيثم الحجيري، رئيس وحدة مباحث العسيرات، بانهيار سقف منزل مشيد بالطوب اللبن ومكون من طابقين، ملك عبده عبدالوهاب حميد 65 سنة- عامل، نتج الانهيار عن إصابة مالك المنزل ومصطفى عبدالعاطي، 26 سنة عامل بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم عمل كردوني أمني حول المنطقة، وإخطار الوحدة المحلي للانتقال وعمل اللازم.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 2108 إداري مركز شرطة العسيرات، وأخطرت النيابة العامة.