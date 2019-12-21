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فن

تفاصيل حفل مدحت صالح بأوبرا جامعة مصر.. الثلاثاء

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:09 ص
مدحت صالح
مدحت صالح
دعاء عبد المقصود
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يستعد النجم مدحت صالح لإحياء حفل غنائي كبير، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالسادس من أكتوبر، الثلاثاء المقبل، في الثامنة مساءً، تحت قيادة المايستروا عمرو سليم

وأنهت أوبرا جامعة مصر كافة استعداداتها لاستقبال النجم مدحت صالح من قاعة مسرح تتسع إلى 1200 من محبي الطرب الأصيل، كما تزدان قاعة أوبرا جامعة مصر بأضواء الليزر في تابلوهات هندسية وفنية مبدعة.

ومن المقرر، أن يقدم الفنان مدحت صالح، باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفني، مثل "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "جاي على نفسك"، "قلب واحد"، وثلاث سلامات فضلا عن أغاني ألبومه الأخير "بنت القلب"، الذي يضم أغاني "زي مانت عايز"، عليك إحساس"، "هم الحبايب"، "بنت القلب".

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