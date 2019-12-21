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الثقافة

ذاكرة الكاريكاتير تحتفي بمئوية ثورة 1919 في الهناجر.. الثلاثاء

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:02 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
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يقيم مشروع ذاكرة الكاريكاتير معرضًا بعنوان "ثورة 1919.. في ذاكرة الكاريكاتير المصري شخصيات وأحداث"، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، تحت رعاية وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وأشار عبدالله الصاوي، قوميسير المعرض ومؤسسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير، إلى أن الكاريكاتيرُ كان من أهمِّ الأدواتِ الصحفيةِ التي تجلتْ فيها ثورةُ 1919 بكلِّ أحداثِها الكبرى، وكذلك بكل ما نتجَ عنها من صراعاتٍ سياسيةٍ بينَ الوفدِ وزعيمه - سعد زغلول - وبينَ بقيةِ التياراتِ السياسيةِ كالأحرارِ الدستوريينَ والقصرِ، ومن هنا أيضًا كانَ من المنطقيِّ أن تتوقفَ أيةُ محاولةٍ لبناءِ ذاكرة كاريكاتيريةٍ لمصرَ عند ثورة 1919؛ إذ إنها تمثلُ المرحلةَ الثانيةَ من تطورِ الكاريكاتيرِ بعدَ مرحلةِ التأسيسِ المُمثلة في يعقوب صنوع؛ ذلك أن الكاريكاتيرَ مثلَ إحدي الأدوات المُهمة في التأريخِ للثورةِ.

وتابع: يضم المعرض مئة رسم كاريكاتيري بريشة كل من أحمد حافظ عوض، إيهاب خلوصي، مصطفى بك مختار، جوان سِنتيس، علي رفقي، نشرت في وقتها بمجلات خيال الظل الإصدار الأول 1907، اللطائف المصورة 1919 - 1924، الكشكول المصور1921 - 1924، خيال الظل الإصدار الثاني 1924.

وترصد الرسوم أهم الأحداث السياسية التي شهدتها مصر منذ اندلاع ثورة 1919 وصولا إلى استقالة حكومة سعد زغلول عام 1924، كما يضم المعرض مجموعة مميزة من البورتريهات الكاريكاتيرية لرموز ثورة 1919 بريشة مجموعة من الرسامين المعاصرين: أحمد سمير فريد، أحمد الندراوي، أحمد نصر الله، أدهم لطفي، أسامة بو صبا، ثروت مرتضى، ريتا كيفوركيان، حاتم مصطفى، خالد المرصفي، شكري إمام، صلاح حجازي، عماد عبدالمقصود، عمرو عبدالعاطي، عمر صديق، غادة مصطفى، مروة إبراهيم، نشوى سعيد، نجلاء سليمان، هيام عزت، هاني عبدالجواد، ياسر فريد.

كما يقام على هامش المعرض ندوة عن الكاريكاتير المصري وثورة 1919، يحاضر فيها الدكتور محمد عفيفي، الفنان محمد عبلة، والباحث والكاتب عبدالله الصاوي.

يذكر أن مشروع ذاكرة الكاريكاتير أسسه الباحث عبدالله الصاوي عام 2012، بالتعاون بين الهيئة العامة لدارالكتب والوثائق القومية، والجمعية المصرية للكاريكاتير، ويهدف المشروع إلى جمع وتوثيق كافة الرسوم الكاريكاتورية في الدوريات العربية والأجنبية، وكذلك كتب الكاريكاتير العربية والأجنبية، وما يتعلق بها من مواد صحفية في الفترة الزمنية من عام 1878؛ حيث ظهور مجلة "أبو نظارة زرقا" ليعقوب صنوع، مرورًا بالحقبة الليبرالية المصرية، وتتوقف المرحلة الأولى للمشروع عند اندلاع ثورة 23 يوليو 1952.

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