-
السبت 21 ديسمبر 2019 الموافق 24 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

غدًا.. الليلة الأطول فى 2019

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
يدخل فصل الشتاء غدا الأحد في موسمه الجغرافى والفلكي فى مصر ودول المنطقة العربية والنصف الشمالى للكرة الأرضية لتكون الليلة المقبلة هى الأطول فى عام 2019 ويستمر حتى 21 مارس القادم، قاطعا مساحة زمنية قدرها 88 يوما،17 ساعة، 39 دقيقة.

ويترامن دخول الشتاء رسميا فى نصف الكرة الشمالى مع لحظة حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوى، وفي تلك اللحظة يشيح قطب الأرض الشمالي بوجهه عن الشمس (وهذا هو السبب في البرودة الشديدة التي يشهدها نصف الكرة الشمالي في الشتاء)، والانقلاب الشتوي المعروف أيضا "بعيد منتصف الشتاء"، أو" انقلاب ديسمبر "، هو ظاهرة فلكية يميز ليلة حدوثها بأنها الأطول فى العام والأشد ظلمه، وبالتالى يكون نهار يومها الأقصر.

وتحدث هذه الظاهرة بسبب ميل محور دوران الأرض حول محورها بزاوية نحو ٥ر٢٣ درجة بالنسبة إلى مستوي مدارها حول الشمس، وتأتى أهمية يوم الانقلاب الشتوي من انعكاس التدرج الضوئى ليلا وقصر النهار، ويمكن لهواة الفلك حساب موعد حلوله بالمعطيات الفلكية فقط، حيث تستحيل رؤية هذه اللحظة من المشاهدة المباشرة من قبل الهواة، لأن الشمس تتحرك ببطء شديد، لدرجة ظهورها ثابتة لتعود في "الاتجاه المعاكس" (وهذا معنى الإنقلاب انحسارا وحصريا) ويحدث فى جزء من الثانية.

ومنذ مطلع شهر ديسمبر الحالى وهناك شروق متأخر للشمس وغروب مبكر، نهار قصير وليل طويل هذا ما حدث بالفعل إلى أن حانت لحظة "الإنقلاب الشتوي" في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، واستنادا لهذا فإن الفجر سيتأخر غدا (الأحد )، وتشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي، وسيلاحظ ظاهريا وكأن الشمس تشرق من نقطة واحدة جنوب السماء لبضعة أيام قبل أن تبدأ مسارها الظاهري باتجاه الشمال من جديد نتيجة حركة الأرض فى مدارها حول الشمس.

وعند الإنقلاب الشتوي، تكون أشعة الشمس عمودية تماما على مدار الجدي، وهو خط وهمي يقع أسفل خط الإستواء بـ 23.5 درجة، وتكون الشمس عمودية تماما عليه عند الزوال، فى المناطق الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويكون النهار فيها أقصر من 12 ساعة، ويلاحظ في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تأخر الفجر وتقدم الغروب إضافة إلى انخفاض القوس الذي تقطع به الشمس السماء مما يعني ظهورها منخفضة في السماء أثناء فترة الظهيرة، وبذلك يكون الظل الشمسي هو الأطول زمنيا على مدار العام.

والانقلاب الشتوى هو حدث فلكي سنوي يميزه عمودية الشمس على مدار الجدي، ويعد أحد ظاهرتى " الانقلاب الشمسى " الفلكيتين، التى تحدثان على كوكب الأرض مرتين فى العام، حيث يميل أحد قطبى الكوكب نحو الشمس، فيكون القطب الآخر بعيدا عنها مما يجعله في فترة الانقلاب الشتوي في نصف الأرض الشمالي، وتصل الشمس لأدنى ارتفاع لها خلال الظهر فوق الأفق، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، فيما يكون الإنقلاب الثانى صيفى ويعرف ب " إنقلاب يونيو ".

وبما أن الانقلاب الشتوي نفسه يبقى وقتا وجيزا جدا، فإن المصطلح تم تعميمه على اليوم حيث يقع هذا الحدث الذي له عدة أسماء ك"منتصف الشتاء"، "أقصى الشتاء" أو "النهار الأقصر"، وفي بعض الثقافات يرى هذا الحدث على أنه منتصف فصل الشتاء، فيما تراه ثقافات أخرى على أنه بداية لذلك الفصل.

وفي علم المناخ، يمتد الشتاء في نصف الأرض الشمالي على مدة طويلة من ديسمبر إلى فبراير، يرمز انقلاب الشتاء موسميا إلى التناقص التدريجي لساعات النهار خلال اليوم وازدياد مدة الليل، ويختلف تاريخ أبكار غروب الشمس وأكثر توقيت شروق الشمس تأخرا بسبب خط العرض، وتغير اليوم الشمسي على مدار السنة بسبب تأثير مدار الأرض البيضاوى.

الغروب الأكثر تأخرا لا يتعلق بالوقت الذي يحدث فيه الشروق أو الغروب، وإنما يتعلق "بوقت الزوال الحقيقي" وهو الوقت الذي تكون فيه الشمس في أقصى ارتفاع لها عند قطعها للسماء أثناء النهار، ومع مطلع شهر ديسمبر يتقدم وقت الزوال الحقيقي بعشر دقائق عن وقته في الإنقلاب الشتوي (21 من ديسمبر) وهذا الفارق يجعل من اليوم الذي يكون فيه الغروب والشروق الأكثر إبكارا في نصفي الكرة الأرضية ليس في يوم الإنقلاب الشتوي.

ويعتبر الانقلاب موعدا ممتازا في الدورة السنوية لبعض الثقافات، فمنذ عهود سحيقة يحتفل الإنسان بهذه المناسبة ويقيم لها الطقوس والاحتفالات الخاصة، حيث كانت الأحداث الفلكية دليلا تعرف به بعض النشاطات الإنسانية والحيوانية منذ العصر الحجري الحديث واستنبطت العديد من التقاليد والأساطير من ذلك، واختلفت الإحتفالات بهذه اللحظة من ثقافة لأخرى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

منذ حوالي 12 ساعة

"الأرصاد" تحذر من شبورة مائية كثيفة تستمر حتى الأحد المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور للجمهور: السحر سبب تعادلنا مع سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

استأجروا الأرض لسرقة البترول.. التفاصيل الكاملة لانفجار خط إيتاي البارود

الصور

image description

"حق الغلابة".. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة موانع رؤية البحر

image description

إيقاف أعمال بناء 6 عقارات مخالفة في الإسكندرية (صور)

image description

جامعة القناة تكتسح جوائز بطولة الجامعات المصرية للملاحة الرياضية

image description

تعادل الزمالك وسموحة سلبيًا فى الدورى الممتاز

image description

إحالة فريق مكافحة العدوى بمستشفى الفشن ببنى سويف للتحقيق

الأكثر قراءة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

جماهير الزمالك تهاجم الهاني سليمان.. والحارس يرد

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

مرتضى منصور للجمهور: السحر سبب تعادلنا مع سموحة

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الصحة

6 طرق لتفادى الانتفاخ

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

دراسة جديدة: تناول لحم الخنزير يسبب سرطان الأمعاء

دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

الجيش الليبي يحذر سكان مصراتة بعد غارات جوية مكثفة

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الشارتر من فرنسا بعد توقف لسنوات

تفقد الرئيس لمحاور مصر الجديدة وتطوير السكة الحديد.. حديث صحف القاهرة

وزيرة الصحة تتجه لجنوب سيناء لمتابعة تجهيزات "التأمين الصحي الشامل"

منوعات

استخراج 1.2 كيلو كوكايين من أمعاء جنوب إفريقي بمطار محمد الخامس

فندق يزود الغرف بأعمال الفنانين من نزلائه

دراسة: الرجال أكثر براعة فى "الكذب" من النساء

تعرف على المادة المسببة للسرطان في اللحوم المصنعة

كشكول

برنامج للإبداع وتطوير الصناعات الثقافية بـ"بحوث بينية"حلوان

الثلاثاء.. آخر موعد لتسليم بيانات طلاب النقل بالثانوية العامة

اليوم.. 200 مشروع بحثي ينافس بالملتقى الدوري للأبحاث بجامعة النيل

تعرف على شروط وجوائز مسابقة أفضل تصميم لميدان "جامعة بنها"

إسلام سياسي

دار الإفتاء: اختلاف الدين وتعدد الثقافات وتنوع العادات لا يعني التفرق

باحث ليبي يكشف طرق اختراق الإخوان للشعب

إخوة الدم.. هل انتهت أزمة عاصم عبدالماجد مع قادة الإخوان؟

الإخوان في ألمانيا.. تغلغل مستمر تعويضًا للخسائر

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
بسنت حسن
كشوف الذكورية.. 66 حصانًا
د.كريمة الحفناوى
«على عتبة الدار» فى فلسطين
المزيد

الثقافة

مناقشة "بيت الحرير" لــ علاء خالد بمكتبة الإسكندرية

حفل "دويتو العود" بوكالة الغوري.. الجمعة المقبل

ذاكرة الكاريكاتير تحتفي بمئوية ثورة 1919 في الهناجر.. الثلاثاء

حسن فتحي وتجربة الكويت ببيت المعمار المصري

صفحتنا ع الفيس بوك