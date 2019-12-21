مصرع شاب فى مشاجرة بدمياط

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى طوارئ كفرسعد بدمياط، بعد أن وصل إليه مصابًا بطعنة نافذة إثر مشاجرة مع آخر.



وتبين أن المجني عليه "محمد محمود حامد رضوان" تشاجر مع آخر في قرية كفرالمنازلة بكفرسعد، فطعنه طعنة نافذة أنهت حياته، وتم إخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.



تم إخطار قوات الشرطة للمعاينة وأخذ أقوال الشهود، وتم تشكيل فريق أمني لضبط الجاني، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق فيها.