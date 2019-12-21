الغضبان يستقبل سعفان قبل بدء "مصر أمانة بين أيديك"

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فور وصوله للمحافظة لحضور عدد من الفعاليات، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي في الذكرى 63 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي على مصر في 23 ديسمبر عام 1956.



ومن المنتظر أن تتضمن زيارة محمد سعفان إلى بورسعيد، افتتاح مبادرة "مصر أمانة بين أيديك" وتوزيع عددا من شهادات "أمان"، وتسليم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تسليم شهادات تخرج دفعة من المتدربين في مجال البترول وفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع إحدى شركات البترول بالمحافظة.