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عالم

ماكرون: عملية الساحل الفرنسية "لا غنى عنها"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الليلة الماضية، أن بلاده تعتزم المضي قدما في عملية "برخان" لمكافحة الجماعات المسلحة الإسلامية في منطقة الساحل.

وقال ماكرون، في تصريحات لجنود فرنسيين في مدينة أبيدجان في كوت ديفوار: "برخان عملية لا غنى عنها لفرنسا".

ولدى فرنسا حوالي 4500 جندي، يعملون ضمن مهمتها لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

لكن ظهرت شكوك بشأن مستقبل العملية، بعد أن قُتل 13 جنديا فرنسيا في مالي في حادث تصادم مروحيتين، خلال مواجهة مع مسلحين في نهاية نوفمبر الماضي.

ويخطط ماكرون لعقد قمة مع أعضاء ما تُسمى بـ"مجموعة دول الساحل الخمس" في 13 يناير المقبل، ومن المتوقع تقديم إيضاح حول الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة.

وتضم مجموعة دول الساحل، كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد.

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