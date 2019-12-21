حسن فتحي وتجربة الكويت ببيت المعمار المصري

تعقد ببيت المعمار المصري٬ في السادسة مساء اليوم٬ ندوة بعنوان "عمران وعمارة..البيئة في الريف المصري-المرجعية والتطبيق المعاصر: حسن فتحي وتجربة الكويت"، التي تستضيف د. إبراهيم مدني.



يستعرض "مدنى" تجارب للتصميم الملائم لبيئة دولة الكويت مع تطوير طرق البناء تأكيدا لعلاقة التصميم البيئي المتوائم مع الجغرافيا والتاريخ٬ من خلال العمارة التي تبناها وصممها شيخ المعماريين الراحل٬ حسن فتحي. كما يعرض عدة تجارب تنفيذية واقعية مثل قصر الريحان وغيره.



حسن فتحي، مواليد الإسكندرية، تخرج من المهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشتهر بطرازه المعماري الفريد الذي استمد مصادره من العمارة الريفية النوبية المبنية بالطوب اللبن ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعثماني.

