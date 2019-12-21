"الأرصاد" تناشد السائقين بتوخي الحذر على الطرق السريعة

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن الشبورة تحولت إلى ضباب في بعض المناطق، واستدعى الأمر إغلاق العديد من الطرق أمس، وأن هذه الشبورة المائية مستمرة حتى بعد غد الإثنين.



وأضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشبورة المائية تكونت نتيجة تقلب الطقس خلال الفترة الماضية، موضحة أن البلاد تتأثر أيضًا برياح شمالية شرقية تمر على البحر المتوسط وتحمل كميات مرتفعة من بخار الماء ونسبة الرطوبة مرتفعة للغاية.



وناشدت إيمان شاكر، السائقين بتوخي الحذر والتريث أثناء القيادة وخاصة في السير على الطرق السريعة والطرق الزراعية لتجنب الحوادث بسبب الشبورة، مشيرة إلى أن اليوم هو بداية فصل الشتاء جغرافيًا في 21 ديسمبر، والشعور بمتغيرات واختلاف درجات الحرارة والبرودة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر.