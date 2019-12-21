-
السبت 21 ديسمبر 2019 الموافق 24 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

"الأرصاد" تناشد السائقين بتوخي الحذر على الطرق السريعة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:48 ص
جريدة الدستور
هدير شعراوي
طباعة
حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن الشبورة تحولت إلى ضباب في بعض المناطق، واستدعى الأمر إغلاق العديد من الطرق أمس، وأن هذه الشبورة المائية مستمرة حتى بعد غد الإثنين.

وأضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشبورة المائية تكونت نتيجة تقلب الطقس خلال الفترة الماضية، موضحة أن البلاد تتأثر أيضًا برياح شمالية شرقية تمر على البحر المتوسط وتحمل كميات مرتفعة من بخار الماء ونسبة الرطوبة مرتفعة للغاية.

وناشدت إيمان شاكر، السائقين بتوخي الحذر والتريث أثناء القيادة وخاصة في السير على الطرق السريعة والطرق الزراعية لتجنب الحوادث بسبب الشبورة، مشيرة إلى أن اليوم هو بداية فصل الشتاء جغرافيًا في 21 ديسمبر، والشعور بمتغيرات واختلاف درجات الحرارة والبرودة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

جماهير الزمالك تهاجم الهاني سليمان.. والحارس يرد

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

منذ حوالي 17 ساعة

"سرقوا المخدرات".. كشف غموض العثور على جثة سائق دخل سيارته بالصحراوي

منذ حوالي 20 ساعة

ياسمين الخطيب بـ"بطن" مكشوف فى شوارع باريس

الصور

image description

"حق الغلابة".. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة موانع رؤية البحر

image description

إيقاف أعمال بناء 6 عقارات مخالفة في الإسكندرية (صور)

image description

جامعة القناة تكتسح جوائز بطولة الجامعات المصرية للملاحة الرياضية

image description

تعادل الزمالك وسموحة سلبيًا فى الدورى الممتاز

image description

إحالة فريق مكافحة العدوى بمستشفى الفشن ببنى سويف للتحقيق

الأكثر قراءة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

جماهير الزمالك تهاجم الهاني سليمان.. والحارس يرد

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

مرتضى منصور للجمهور: السحر سبب تعادلنا مع سموحة

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الصحة

6 طرق لتفادى الانتفاخ

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

دراسة جديدة: تناول لحم الخنزير يسبب سرطان الأمعاء

دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

الجيش الليبي يحذر سكان مصراتة بعد غارات جوية مكثفة

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الشارتر من فرنسا بعد توقف لسنوات

تفقد الرئيس لمحاور مصر الجديدة وتطوير السكة الحديد.. حديث صحف القاهرة

وزيرة الصحة تتجه لجنوب سيناء لمتابعة تجهيزات "التأمين الصحي الشامل"

منوعات

استخراج 1.2 كيلو كوكايين من أمعاء جنوب إفريقي بمطار محمد الخامس

فندق يزود الغرف بأعمال الفنانين من نزلائه

دراسة: الرجال أكثر براعة فى "الكذب" من النساء

تعرف على المادة المسببة للسرطان في اللحوم المصنعة

كشكول

برنامج للإبداع وتطوير الصناعات الثقافية بـ"بحوث بينية"حلوان

الثلاثاء.. آخر موعد لتسليم بيانات طلاب النقل بالثانوية العامة

اليوم.. 200 مشروع بحثي ينافس بالملتقى الدوري للأبحاث بجامعة النيل

تعرف على شروط وجوائز مسابقة أفضل تصميم لميدان "جامعة بنها"

إسلام سياسي

دار الإفتاء: اختلاف الدين وتعدد الثقافات وتنوع العادات لا يعني التفرق

باحث ليبي يكشف طرق اختراق الإخوان للشعب

إخوة الدم.. هل انتهت أزمة عاصم عبدالماجد مع قادة الإخوان؟

الإخوان في ألمانيا.. تغلغل مستمر تعويضًا للخسائر

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
بسنت حسن
كشوف الذكورية.. 66 حصانًا
د.كريمة الحفناوى
«على عتبة الدار» فى فلسطين
المزيد

الثقافة

مناقشة "بيت الحرير" لــ علاء خالد بمكتبة الإسكندرية

حفل "دويتو العود" بوكالة الغوري.. الجمعة المقبل

ذاكرة الكاريكاتير تحتفي بمئوية ثورة 1919 في الهناجر.. الثلاثاء

حسن فتحي وتجربة الكويت ببيت المعمار المصري

صفحتنا ع الفيس بوك