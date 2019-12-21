مصاب في حادث تصادم بطريق السويس الصحراوي

أصيب شخص في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق السويس الصحراوي، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق السويس الصحراوي بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.