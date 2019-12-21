حريقان في شقتين بالمطرية والدقي

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم المطرية، بدون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة المطرية، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.



فيما سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية في منطقة الدقي دون إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في الدقى، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.