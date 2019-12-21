طقس معتدل في الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم السبت، حالة من الطقس المعتدل بجميع أنحاء الإسماعيلية.



وكانت محافظة الإسماعيلية، قد شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم تواجد شبورة مائية خفيفة في الطرق الصحراوي والزراعية، ومع مرور الوقت اختفت الشبورة المائية لتظهر الشمس وينتشر جو معتدل في جميع أنحاء المحافظة.



وكانت شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت رفع حالة الطوارئ بها تحسبًا لسوء الطقس وسقوط أمطار مع انتشار شبورة مائية في الساعات الأولى.



وأكدت في بيان لها أن الشركة على أتم استعداد لشفط المياه من جميع أنحاء محافظات القناة حل عدم اعتدال المناخ وسقوط أمطار، حيث دفعت بسيارتها في الشوارع الرئيسية تحسبًا لأي تغير مناخي مفاجئ.