غدًا.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقضية "شهيد الشهامة"

تنظر جنايات شبين الكوم الكلية، غدًا الأحد الجلسة الثالثة للمتهم محمد أشرف راجح، والمتهمين الثلاثة، في قضية مقتل محمود محمد البنا، المعروف إعلاميا "بـ شهيد الشهامه "وتعد المحاكمة الثالثة والأخيرة للنطق بالحكم.



يذكر أن اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارًا، من العميد محمد عمارة، يفيد تمكن الرائد أحمد الشافعي من القبض على كل من: ”م. ا“، و”ا. ع“، و”م. ا ر“ وجميعهم مقيمين بمركز تلا، بعدما تربصوا لمحمود البنا، الطالب في الصف الثاني الثانوي، وطعنوه عدة طعنات بالبطن والصدر أودت بحياته.



وشيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة تلا جثمان الطالب من مسجد اللامعي، وسط حالة من الحزن الشديد، بعدما وصفوه بـ شهيد الشهامة مؤكدين أنه كان يتمتع بالأخلاق العالية وحسن السيرة والسلوك المستقيم، وأحال النائب العام القضية للمحاكمة العاجلة.