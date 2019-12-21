ملك العود في ليلة سينمائية بأوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفل " نادي السينما" بمسرح أوبرا الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، بمناسبة ذكرى ملك العود الموسيقار الكبير فريد الأطرش، في ليلة سينمائية جديدة من حفلات نادى سينما أوبرا الإسكندرية.



وذلك بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، في حضوركبير من جماهير الثغر من مختلف الفئات العمرية.



تم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي عن مسيرة الفنان فريد الأطرش الفنية والذاتية بعنوان "حكاية العمر كله" من إخراج الفنان عادل السيد، والذي ألقى الضوء على جوانب كثيرة في حياة الموسيقار الراحل.



أعقب الفيلم، ندوة فنية بحضور مخرج الفيلم، أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي، ثم شارك الفنان أمير الرفاعي ومجموعة براعم المواهب، حيث قدموا باقة من أجمل اغنيات والحان الفنان الراحل، وقد تفاعل جمهور أوبرا الإسكندرية معهم وأشاد بهم.



جاء عودة وإدراج نادي السينما ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا في الموسم الفني للعام الماضي بتوجيهات من وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وإن الإقبال الجماهيرى خلال عرض نادى السينما الشهر الماضي، وخاصة من الشباب، يرسخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.