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حوادث

26 ديسمبر.. أخر موعد لبيع ملفات التعيين في "قضايا الدولة"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:18 ص
هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة
عماد سليمان
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أعلنت هيئة قضايا الدولة - عبر موقعها الإلكتروني - أن 26 ديسمبر الجاري، هو أخر يوم لبيع الملفات للراغبين في التعيين بوظيفة مندوب مساعد في الهيئة.

كانت هيئة قضايا الدولة أعلنت الثلاثاء الماضي، قبول طلبات التعيين لوظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2018.

ويشترط في المتقدمين لشغل هذه الوظيفة انطباق الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا إضافة إلى ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2- ألا يزيد عمره على 30 عامًا فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

3- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التى تجرى له.

4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التى تحددها الهيئة.

6- يتم بيع الملف مقابل 400 جنيه مصرى من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة الكائن فى 8 شارع أبو الفدا بالزمالك، فى الفترة من الأحد 15 ديسمبر الحالى حتى نهاية الخميس الموافق 26 من الشهر ذاته.

المستندات المطلوبة للتقديم:-

1- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل "الليسانس".

وبعد انتهاء فترة بيع الملفات يتم تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، فى الفترة من 28 ديسمبر الحالى حتى الخميس الموافق 9 يناير 2020.

ويتم كتابة جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح كاملة وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 يناير إلى يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020، طبقًا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لهيئة قضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم كل جامعة.

وأشارت الهيئة إلى أنّه لن يلتفت إلى الطلبات التى تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، كما أنّ جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

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